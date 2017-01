Settebagni, la scuola perde acqua: così la strada diventa "pista del ghiaccio"

Fuoriuscita d'acqua continua su via dello Scalo di Settebagni dove i residenti del quartiere lamentano tali condizioni da prima dell'estate: un guasto che, in attesa delle doverose verifiche, riguarderebbe la tubazione della scuola Giovanni Paolo I.

Il rivolo, scomparso durante i mesi estivi con l'istituto scolastico chiuso, è ricomparso nelle scorse settimane riversandosi sulla strada del quartiere: le basse temperature di questi giorni hanno poi fatto il resto rendendo il manto stradale ghiacciato e dunque scivoloso.

"La perdita della scuola si riversa anche sulla strada e via dello Scalo di Settebagni diventa una pista da ghiaccio pericolosa" - denunciano dal Comitato di Quartiere chiedendo al Municipio III di intervenire. A nulla infatti per ora sono serviti i solleciti dei residenti ad Acea. Da Piazza Sempione invece i primi riscontri: un sopralluogo per constatare l'effettivo stato delle cose, a quanto si apprende, è previsto già nella giornata di oggi.