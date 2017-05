Parco dei Frutti, non è un'area per bambini: panchine e giochi fagocitati dall'erba

Il Parco dei Frutti non è più un'area per bambini e così, con l'unico giardino loro dedicato, Settebagni diventa un quartiere dove i più piccoli non possono giocare. Impensabile infatti per nonni e genitori portare nipotini e figli in un parco nel quale, con la manutenzione inesistente da tempo, si intravedono a malapena panchine e cestini.

L'erba alta e selvaggia del Parco dei Frutti ha infatti fagocitato sedute e installazioni ludiche: ad emergere solo la parte superiore dello scivolo e le altalene. Impossibile però arrivarvi, dei sentierini non v'è più traccia e il rischio di incontrare animali indesiderati è davvero alto.

Condizioni assai pietose e infelici soprattutto in un periodo nel quale, con le giornate soleggiate e più lunghe, il Parco dei Frutti per i bambini di Settebagni rappresentava il ritrovo perfetto dopo la scuola o nel finesettimana. Niente da fare.

Terminata l'esperienza di adozione da parte della società di calcio ASD Settebagni quel giardino così conciato è off limits per tutti. Un vero peccato, soprattutto per i bambini ai quali l'incuria ha sottratto l'unica area della zona pensata a loro misura. E chissà ancora per quanto tempo.

"Non è accettabile vedere un parco in queste condizioni nel mese di maggio" - scrivono da Settebagni. "I figli con l'erba così alta non ce li porto di certo, un vero peccato perché i giochi sono a misura di bambino" - rincara la dose una residente.

E molto probabilmente a restituire quel giardino ai più piccoli dovranno pensarci ancora una volta mamme, papà, fratelli, nonni e vicini di casa in veste di volontari.