Parco dei Frutti devastato: vandalismo e incuria non risparmiano neanche l'area ludica

Il Parco dei Frutti di Settebagni sprofonda tra abbandono e incuria: così il quartiere del Municipio III deve dire "addio" ad una delle sue tre aree verdi. Già perchè per portare i propri bambini a giocare tra rovi e arredi consunti ci viole del coraggio.

Il Parco dei Frutti di Settebani devastato

Scivolo spaccato e imbrattato dai murales, un gazebo che cade a pezzi, intorno erba incolta e quel tappetino antiurto sotto alle altalene tutt'altro che funzionale e utile allo scopo originario. Un declino progressivo che nemmeno l'intervento dei volontari a fine maggio è riuscito ad arginare.

Settebagni reclama attenzione e cura

Così, dopo le segnalazioni e qualche operazione "fai da te", il quartiere torna a reclamare attenzione e cura per il Parco dei Frutti. "Panchine divelte, altalene rotte, tappetino da tutte le parti, giochi pieni di scritte. È questo il territorio che amiamo?" - ha scritto Silvia, residente e attivo membro del Comitato di Quartiere esortando la cittadinanza a vigilare sul bene comune e le istituzioni ad intervenire.

"Una soluzione" per il Parco dei Frutti quanto chiede Settebagni che di spazi di svago e socializzazione ne conta davvero pochi. Un'azione di decoro partecipato e recupero degli arredi "fai da te", con lo scoglio della delibera sulla "manutenzione occasionale" da superare, quanto potrebbe essere messo in campo nella borgata del Municipio III.

Al Parco dei Frutti idea decoro partecipato e recupero "fai da te"

L'ennesimo caso in cui i cittadini saranno costretti a provvedere da soli per ottenere i risultati sperati. Perchè alcune situazioni, come quella di Settebagni, proprio non possono attendere i tempi dell'amministrazione e della burocrazia e nemmeno rincorrere, nella speranze di trovarli, risorse e mezzi.