Settebagni, discarica sotto le finestre dei residenti: "Cassonetti rotti da luglio e mai sostituiti"

Due cassonetti su tre rovesciati e rotti, l'unico rimasto in piedi colmo di sacchetti della spazzatura e circondato da cumuli di immondizia depositata a terra per l'impossibilità di conferirla altrove.

Discarica a cielo aperto nel "super condominio" di via Sant'Antonio da Padova 24 a Settebagni, dove i residenti da mesi chiedono la sostituzione delle pattumiere inutilizzabili e una raccolta puntale.

Settebagni, una discarica sotto le finestre dei residenti

E' così da luglio 2018, nonostante le ripetite segnalazioni. "L'indifferenziata è sempre a terra e spesso buttata negli altri secchioni perché non sappiamo dove posizionarla. Inoltre si saltano i ritiri. Cosa dobbiamo fare? Questo - denuncia una residente - è quello che abbiamo sotto casa da luglio 2018 tutti i giorni. Credo che la dignità sia la prima cosa per un cittadino che paga regolarmente un servizio che gli viene negato".

"Spazzatura in terra e, malgrado il freddo, un puzzo infernale" - aggiunge un altro.

La class action per lo sconto sulla Tari

Una questione, quella della raccolta dei rifiuti, che a Settebagni è più che mai scottante. Il quartiere infatti ha intrapreso una class action contro Ama e il Comune per ottenere due anni di Tari scontata a fronte di un servizio che da quelle parti è da sempre carente. Attesa per la prima udienza.

Intanto però in via Sant'Antonio da Padova saltano decenza e differenziata. "L'organico non esiste più, è tutto contaminato" - denunciano i residenti lanciando l'ennesimo allarme.