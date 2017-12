Troppa pioggia per i tombini di Settebagni: il quartiere finisce sott'acqua

Strade allagate, alberi caduti e disagi: il maltempo che si è abbattuto sulla Capitale non ha risparmiato nemmeno parte del Municipio III ed in particolare l'asse della Salaria.

Allagamenti a Settebagni

Ad avere la peggio il quartiere di Settebagni finito letteralmente sott'acqua. Interamente sommerso l'ingresso alla borgata, quello proprio su via Salaria: la strada, all'altezza dei civici 1396 e 1398, si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena con l'acqua a sfiorare i bordi di marciapiedi e rotatoria.

L'ingresso del quartiere sommerso

Da li auto a passo d'uomo e traffico in tilt. Non una novità per Settebagni: "Solito allagamento in via Salaria, nei pressi della rotatoria vicina al bar e al supermercato. Tombini che non ce la fanno a far defluire e la via invasa dall'acqua" - scrivono dal Comitato di Quartiere segnalando l'accaduto al Municipio.

Un intervento risolutivo per quella parte di Settebagni quanto chiesto dai cittadini: "Speriamo che questa pioggia smetta ma a Settebagni ormai - scrivono - viviamo solo di speranze".