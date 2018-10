Settebagni, "rifiorisce" l'albero delle identità: l'opera che ha cambiato volto alla stazione

Settebagni si prepara ad ospitare nuovamente il trenino di Ristazionarti per dare nuova linfa all'Albero delle Identità: opera che dal 2014 ha cambiato volto alla stazione ferroviaria liberandola da scritte vandaliche, anonimato e grigiore.

L’albero delle identità a Settebagni

L’albero delle identità, promosso dall'associazione "Happy Coaching & Counseling - Roma", è un progetto di FormAzione laboratoriale incentrato sull’acquisizione e potenziamento delle competenze “trasversali” o Soft-Skill e pone la scuola al centro della socialità favorendo l’ampliamento della sua zona d’influenza fuori dalle mura scolastiche, fin anche capace di trasformare il territorio che la ospita.

A partecipare infatti al progetto, oltre agli alunni della scuola Ungaretti e i loro insegnanti, anche le famiglie, il Comitato di Quartiere, le associazioni territoriali e gli utenti della stazione insieme pure ai lavoratori di RFI.

L'albero che crea comunità

Un albero delle identità in grado di unire intorno a se un'intera comunità, anche quella quotidianamente di passaggio nella stazione di Settebagni.

E' da qui che nasce il mosaico artistico dell'albero delle identità le cui foglie in ceramica sono create da ogni partecipante durante il laboratorio. Su ogni foglia è inciso il nome del creatore e un’abilità che lo stesso vuole condividere con la società o rafforzare nella società.

L'opera d'arte di partecipazione

"Si utilizza la riqualificazione artistica partecipata di ambienti di uso comune (scuole, stazioni, parchi e luogo di lavoro) come metafora pratica di trasformazione e 'compito di realtà' nelle attività formative in scuole, istituzioni territoriali e aziende. L’Arte come esperienza collettiva di condivisione, appartenenza e allineamento a obiettivi condivisi" - scrive la Happy Coaching & Counseling.

L'appuntamento alla stazione di Settebagni è per venerdì 19 ottobre dalle ore 17 alle ore 20 quando Stefano Battiato, Gesine Danielsen e il team di Ristazionarti condurranno i laboratori formativi di Lean Art-Coaching affinchè tutti possano contribuire con le proprie abilità alla metamorfosi della Stazione "da un 'non luogo' a un luogo identitario e rappresentativo perchè sede di un’opera d’arte di partecipazione".