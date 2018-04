Piove dal soffitto della scuola, nessuno interviene: secchi e stracci per raccogliere l'acqua

Un'infiltrazione mai riparata così ad ogni pioggia battente il personale della scuola Pietro Verri di via Costantino Perazzi, nel Municipio III, è costretto a correre ai ripari utilizzando secchi e stracci per raccogliere ed assorbire l'acqua che scende dal soffitto.

Alla scuola Verri secchi e stracci per raccogliere l'acqua

Era già successo nel dicembre scorso ma, a quattro mesi dalla segnalazione, nessuno, nonostante le promesse, è intervenuto. Così l'ingresso anche questa mattina si è allagato costringendo i collaboratori scolastici ad interdire i gradini per evitare agli alunni e ai docenti pericolosi scivoloni.

"Se non si interviene è inevitabile che il buco si allarghi. Quella situazione non è dignitosa né per gli studenti né per il personale scolastico, ma soprattutto è pericolosa" - ha scritto l'ex consigliera di Fratelli d'Italia in Municipio III, Giordana Petrella, inoltrando l'ennesima segnalazione all'Ufficio Tecnico di Piazza Sempione.

L'intervento promesso ma mai arrivato

Un bocchettone otturato o un verticale rotto le cause che, secondo i vecchi rilievi, avrebbero generato l'infiltrazione. "Appena certi della causa, con tutte le precauzioni del caso, verrà effettuata la riparazione. Si tratta tuttavia di un intervento piuttosto ordinario: faremo tutto a regola d'arte per evitare che possa riaccadere" - aveva assicurato nel dicembre scorso l'allora assessore alla Scuola del Municipio III, Gilberto Kalenda.

Ma alla Verri nulla, a distanza di mesi è cambiato: secchi e stracci sono ancora la "soluzione" al soffitto che perde acqua.