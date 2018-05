Il derby finisce sui muri: l'Antamoro imbrattato e furioso

Campionato chiuso, classifica e coppe archiviate eppure all'Antamoro il derby sembra non finire mai: l'eterna rivalità tra i sostenitori della Roma e della Lazio si riversa sui muri del quartiere agli estremi del Municipio III in un'odiosa partita giocata a colpi di vandalismo.

Slogan,ingiurie e sfottò spopolano lungo le strade dell'Antamoro: un botta e risposta nel quale non mancano volgarità e insulti.

E' così da settimane e, seppur a Serie A ferma, ogni occasione calcistica, dalla ricorrenza del 26 maggio 2013 alla finale di Champions League appena disputata, si trasforma nel pretesto per imbrattare un angolo del quartiere.

Atti vandalici contro i quali il Comitato Antamoro tuona da giorni. "Muri nuovamente imbrattati dalle solite scritte di una tifoseria malata. Invitiamo tutti i soci e residenti della nostra zona a vigilare , nel possibile, per individuare e fotografare o filmare, questi due mononeuroni che continuano a deturpano la nostra zona" - scrivono dal CdQ.

Obiettivo porre fine al derby del vandalismo e a quelle scritte "che - sottolinea l'Antamoro - gettano ancor più nel degrado la nostra zona".

Graffiti già in parte cancellati da residenti volontari, come quelli sulla "terrazza Zavattini", un impegno assunto anche dal Comitato: "Ci impegneremo per ripulire i muri, anche se la cosa non durerà molto. Purtroppo l'unica arma contro questi poveri mentecatti è solo quella: tu scrivi, noi cancelliamo" - hanno dichiarato esasperati.