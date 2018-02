Prima "senza parole", oggi senza soluzioni: cinghiali liberi anche nella Roma a Cinque Stelle

Cinghiali in libertà nel Municipio III: succede in zona Cinquina Bufalotta dove la scorsa sera alcuni residenti hanno avvistato un esemplare aggirarsi tranquillamente nel parchetto del quartiere, proprio sotto le finestre delle abitazioni. Una lunga camminata sul ciglio della strada, poi l'attraversamento in tutta tranquillità della carreggiata fino al desiderato verde: tra quelle panchine e quei viottoli appena qualche ora prima frequentati dagli abitanti.

Incontri ravvicinati a Bufalotta e Cinquina

Non il primo incontro ravvicinato nell'area di Bufalotta e Cinquina: nell'aprile scorso un grosso ungulato era stato sorpreso nel parchetto tra via Gesualdo Bufalino e via Muscetta, qualche settimana fa nel bel mezzo del quartiere. A passeggio sul marciapiede in pieno giorno.

Invasione di cinghiali a Roma Nord

Una vera e propria invasione quella dei cinghiali a Roma Nord: dalla Cassia a Bufalotta, passando per Labaro, Prima Porta fino ad arrivare a Cinquina.

A La Giustiniana, nel Municipio XV, gli incontri sono all'ordine del giorno. Aiuole ridotte in pattumiere, cassonetti assaltati, recinzioni divelti e giardini preda degli ungulati. Sorprendente l'invasione nel bel mezzo della mattina nel parchetto della casa di riposo comunale in via Rocco Santoliquido, tra viottoli e panchine frequentate dagli anziani.

Scene identiche all'Olgiata e sull'asse Flaminia: a Labaro, in pieno centro abitato, è stato addirittura apposto un cartello per avvisare del "pericolo attraversamento animali selvatici". Un fenomeno senza soluzioni: inerti Comune e Regione.

Il M5s nel 2015: "Senza parole"

Eppure nel 2015, sotto l'amministrazione del Sindaco Marino, alla vista dei cinghiali in città il M5s gridava allo scandalo:"Cinghiali a Roma, aumentano le segnalazioni. Oltre che nel quadrante nord della Capitale altri mammiferi sono stati avvistati a Bufalotta, Giustiniana e Decima Malafede" - scrivevano i grillini su Facebook. "Non ci sono parole" - rilanciava il consigliere Marcello De Vito proprio dal Montesacro.

Proprio come oggi: senza parole, ma al governo della città anche senza soluzioni applicate.