Riapre il sottopassaggio di Porta di Roma: era chiuso da un anno "per allagamenti"

Più di un anno: questo l'arco di tempo che Porta di Roma ha dovuto attendere per la riapertura del sottopassaggio che porta in direzione di via della Bufalotta, Grande Raccordo Anulare e Salaria.

Porta di Roma, sottopassaggio chiuso "per allagamenti"

Un percorso sbarrato nell'aprile scorso a causa dei continui allagamenti e fino a ieri rimasto così: vuoto dietro new jersey in plastica e transenne. Intorno lunghe code e traffico in tilt soprattutto nelle ore di punta.

Una questione, come tutte li nei dintorni, legata alla presa in consegna del quartiere ostaggio da anni del contenzioso tra costruttori e Comune di Roma.

Nel tempo il sollecito dei residenti e della Commissione Trasparenza che, già a fine agosto 2018, aveva sollecitato il Municipio III ad intervenire: "Non per il rifacimento completo che costerebbe centinaia di migliaia di euro, ma almeno per lo spurgo della rete fognaria in modo da poter risolvere il problema della chiusura del sottopasso" - aveva fatto sapere la presidente Giordana Petrella.

Riapre il sottopassaggio di Porta di Roma

Una soluzione arrivata solo di recente. Piazza Sempione ha infatti provveduto all'intervento 'libera sottopasso': "La Giunta Municipale ha approvato la mia proposta di riaprire il sottopasso davanti Porta di Roma, chiuso dopo un grave allagamento. Dopo mesi di inutili sollecitazioni a Roma Capitale per chiedere i necessari interventi dei Dipartimenti competenti, il nostro ufficio strade, pur senza poter effettuare una manutenzione straordinaria per mancanza di fondi, ha eseguito la disostruzione di tutte le caditoie ed effettuato il monitoraggio per settimane" - ha fatto sapere l'assessore ai Lavori Pubblici del Roma Montesacro, Francesco Pieroni.

Il Municipio III: "Dalla Sindaca nessuna risposta"

Per la riapertura dell'arteria anche il lavoro di Ama e Servizio Giardini che hanno contribuito con la rimozione di rifiuti e ramaglie: "L’intervento - fa sapere Pieroni - sarà completato con il diserbo la prossima settimana".

Dopo oltre un anno dunque riapre il sottopassaggio di Porta di Roma: "Se Virginia Raggi ci avesse risposto - polemizza l'assessore - avrebbe riaperto prima".