Raccolta straordinaria degli ingombranti ad Ateneo Salesiano e Bufalotta

Torna "Il tuo quartiere non è una discarica": l'iniziativa di Ama, in collaborazione con il TGR Lazio, per incentivare la raccolta differenziata gratuita dei materiali ingombranti, elettrici ed elettronici.

Raccolta straordinaria ingombranti

Domenica 18 febbraio la raccolta gratuita straordinaria riguarderà anche il Municipio III con i residenti che, dalle 8 alle 13,potranno conferire i materiali sia al centro di raccolta della Bufalotta che in quello di Ateneo Salesiano.

Isola ecologia in via della Bufalotta

In via della Bufalotta 592 sarà possibile consegnare apparati elettronici, batterie al piombo, carta e cartone, consumabili da stampa, farmaci scaduti, grandi elettrodomestici, inerti/calcinacci, ingombranti, legno, metalli, neon, oli vegetali, pile, sfalci e potature.

Il centro di raccolta ad Ateneo Salesiano

In via dell'Ateneo Salesiano: apparati elettronici, batterie al piombo, carta e cartone, consumabili da stampa, farmaci scaduti, grandi elettrodomestici, inerti/calcinacci, ingombranti, legno, metalli, neon, oli lubrificanti, oli vegetali, pile, sfalci e potature.

Le direttive di Ama per il conferimento rifiuti

Come di consueto non saranno accettati materiali che contengano amianto, da smaltire separatamente. I rifiuti, per essere recuperati, non andranno consegnati umidi o bagnati, con muffa o infestati da parassiti. I rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE - dovranno essere consegnati integri, non smontati.