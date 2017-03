Muretto rifatto, sfalci e pulizie: "una manciata di volontari" per l'Antamoro

Sono tornati ancora in strada i volontari del Comitato di Quartiere Antamoro per dare vita all'ennesima giornata ecologica dedicata a quella zona del Municipio III spesso vessata dallo sversamento illegale e incivile di rifiuti e da una manutenzione che, tra competenze incerte e risorse scarse, non sempre riesce a soddisfare le esigenze dei residenti.

Così la domenica appena trascorsa per alcuni degli abitanti è stata una giornata di fatica e lavoro a beneficio di tutta la collettività. Il muretto di cinta, quello con l'attraversamento pedonale con rampa per disabili di via Antamoro, è stato rimesso a nuovo con il rispristino e la sostituzione di alcuni mattoncini; sfalciati square centrale, rotonde, parco ed altre aree verdi della zona che sono state pure pulite e liberate dai rifiuti depositati nel tempo.

Respiro anche per una parte del verde prospiciente il "Casaletto" alla fine di via Cameri e per il muro di cinta dell'Asilo nido di via Antamoro che è stato ripulito da scritte e graffiti.

Una giornata produttiva e importante per l'Antamoro con il Comitato di Quartiere che però non manca di esprimere del rammarico per la scarsa partecipazione: "Purtroppo in questa occasione la partecipazione da parte dei residenti è stata molto scarsa, pur avendo pubblicizzato l'evento, affiggendo i volantini, da oltre una settimana. Ciononostante, è stato fatto un gran lavoro: svolto da una manciata di persone, non più di dieci" - hanno scritto dal CdQ Antamoro ringraziando la presidente del Municipio III, Roberta Capoccioni, per essere intervenuta alla giornata ecologica con alcuni attivisti e volontari per il decoro.

"Un grazie anche a Giuseppe Bruno dell'AMA che come in ogni occasione ci ha fornito tutta le attrezzature necessarie come ramazze, rastrelli, pale, buste" - hanno scritto dall'Antamoro dando appuntamento alla prossima iniziativa con la speranza che la cura del proprio quartiere possa in quell'occasione coinvolgere un numero superiore di residenti volontari.