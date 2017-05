Porta di Roma, su sicurezza "non è emergenza": nessun potenziamento dei controlli

Ondata di furti, rapine e aggressioni: questo quanto denunciato qualche mese fa dai residenti del quadrante Porta di Roma che, dopo il lungo periodo di buio, avevano forse visto in quei lampioni tornati funzionanti un deterrente alla microcriminalità.

Niente da fare. A dirlo la situazione dipinta dagli abitanti di quella parte del Municipio III: "Con l'aumento dei furti e delle aggressioni degli ultimi mesi siamo seriamente preoccupati per la nostra sicurezza e per quella dei nostri figli. Infatti ormai sono all'ordine del giorno furti di auto, furti in casa e aggressioni da parte di ignoti. Non solo in orari serali" - avevano scritto chiedendo con una petizione di potenziare la presenza delle forze dell'ordine nell'area urbana.

E a tre mesi da quell'istanza dal Municipio III è arrivata la risposta. Piazza Sempione, con una nota firmata dalla minisindaca Capoccioni, ha atto sapere di aver informato le forze dell'ordine in merito alle criticità evidenziate dai cittadini sottoponendo loro anche la petizione. A seguito dei controlli e delle verifiche effettuate dalle Autorità competenti "non è emersa una situazione particolarmente emergenziale" - si legge nel documento: dunque per Porta di Roma il potenziamento del presidio già esistente "non è giustificabile".

Tuttavia, nonostante la negazione di ulteriori agenti e presidi, l'amministrazione municipale è a lavoro. A tutela della pubblica incolumità il Municipio III ha più volte sollecitato la società Porta di Roma srl a provvedere alla manutenzione del decoro urbano, invitandola pure ad assicurare un miglioramento sul fronte illuminazione pubblica: tematica scottante in quell'area per mesi rimasta al buio.

Ripristinare l'illuminazione ove ancora manca anche in zone limitrofe come Cinquina, Cassandra, Bufalotta e Vigne Nuove l'impegno assunto dal Municipio III perchè strade illuminate insieme ai controlli già esistenti scoraggino ladri e malintenzionati.