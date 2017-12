Dopo anni al buio arriva il regalo di Natale: lampioni accesi a Porta di Roma

E luce fu. Per Natale, Porta di Roma ha ricevuto "il dono" più atteso. Da viale Carmelo Bene a via Carlo Ludovico Bragaglia, le strade sono tornate ad avere i lampioni accesi. Un risultato ottenuto dopo un lungo black out, durato quasi due anni.

Un lavoro di squadra

"Onore al merito per le amministrazioni municipale e comunale, per i tecnici del Programmazione ed attuazione urbanistica, per Acea e per chi ha concorso a questa soluzione – ringrazia l'associazione Tutela Parco delle Sabine – Manca ancora qualche tratto, ma la strada sembra tracciata". Meglio, la strada è finalmente illuminata. Ma ci sono volute fiaccolate, esposti e denunce da parte dei cittadini per arrivare ad un risultato tutt'altro che scontato.

I problemi

Dal 2016 la situazione si era incagliata. Bisognava infatti firmare un nuovo contratto con Acea, per riposizionare 6 chilometri di cavi rubati. A complicare la vicenda, la scoperta di molti quadri elettrici fuori norma, cinque sui dodici presenti, e la nuova morosità del consorzio Porta di Roma. Una matassa imbrigliata, per risolvere la quale era necessario sbloccare l'iter amministrativo. Occorreva infatti il rilascio dei certificati da parte del consorozio sulla regolare escuzione degli impianti d'illuminazione. In assenza dei quali, il Comune non poteva prenderli in carico.

La presa in carico anticipata

La buona notizia è arriva il 6 dicembre. A darne notizia la presidente Roberta Capoccioni e la portavoce municipale Annalisa Contini. "Si è appena concluso, la presa in consegna da parte di Acea degli impianti di illuminazione stradale. Questa presa in carico anticipata - spiegavano le due amministratici municipali - risolve finalmente il problema che da anni assilla il nostro territorio in maniera definitiva. Entro 10 giorni - aveva aggiunto la Minisindaca - avremo la riaccensione delle luci. Si è fatto anche prima. Dal 7 dicembre, le strade sono tornate illuminate. Fine del "coprifuoco perpetuo".