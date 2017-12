Porta di Roma, dopo la luce il Municipio batte cassa: "6 milioni per il verde"

A Porta di Roma è tornata la luce: così il quartiere del Municipio III, dove per 17 lunghissimi mesi i residenti sono stati costretti a girare con torce elettriche e abbaglianti, può tirare un sospiro di sollievo.

Dalla luce al verde per la rinascita di Porta di Roma

Lampioni accesi, strade più sicure così come attraversamenti pedonali e marciapiedi: una vera e propria rinascita per la zona ancora in parte in mano ai costruttori. Un quartiere dove non mancano opere di urbanizzazione incomplete o mai consegnate. Tra tutte il verde attrezzato.

Da qui, nell'ambito dei lavori per riportare la luce a Porta di Roma, la richiesta del Municipio III al Dipartimento Tutela Ambiente del Verde di procedere "immediatamente" all’escussione della polizza fideiussoria per gli importi dovuti per il completamento del verde attrezzato.

Piazza Sempione batte cassa: "Sei milioni per il verde"

Una somma quantificata in quasi sei milioni di euro: per la precisione 5.748.093,33.

"Verificata la validità e l’efficacia della polizza fideiussoria, l’amministrazione ha proceduto a richiede alla Compagnia Assicuratrice l’escussione dell'importo, riservandosi di quantificare in seguito il dovuto per i ripristini necessari alle altre opere" - ha fatto sapere la minisindaca del Municipio III, Roberta Capoccioni.

Completamento opere: il Municipio ne vuole gestione diretta

Ma c'è di più. Piazza Sempione ha chiesto che al termine dell'iter amministrativo per l'escussione della fidejussione, possa essere direttamente il Municipio a gestire le operazioni di completamento delle opere.

"Questa Giunta - ha assicurato la Presidente - non si fermerà fino a quando il parco non sarà completato come da convenzione ed interamente restituito ai cittadini".