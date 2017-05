Porta di Roma, eternit sversato sul ciglio della strada: l'allerta dei residenti

Non bastavano carrelli del vicino centro commerciale lasciati ovunque, minidiscariche negli angoli più nascosti e ingombranti sfacciatamente abbandonati accanto alle pattumiere: a Porta di Roma ignoti hanno sversato alcune lastre di eternit proprio sul ciglio della strada, in via Carmelo Bene, una delle arterie principali del quartiere.

Il ritrovamento da parte di alcuni membri dell'Associaizone Volontari Parco delle Sabine che immediatamente hanno allertato autorità e istituzioni. Le lastre sono state coperte e messe in sicurezza, nei giorni scorsi poi anche un cartello sui sacchi neri a copertura del materiale: "Presenza di rifiuti contenenti eternit. Prestare la massima attenzione, non toccare!" - hanno scritto dall'Associaizone.

E in via Carmelo Bene è arrivata anche una nutrita rappresentanza da Piazza Sempione capitanata dall'assessore all'Ambiente, Domenico D'Orazio. "Insieme ad altri due assessori e al responsabile Ama abbiamo fatto un sopralluogo ai cassonetti per controllare lo stato dell'amianto abusivamente sversato lungo Viale Carmelo Bene.

La messa in sicurezza presente è il massimo che si può fare per il momento. La segnalazione è stata fatta ed Ama ha attivato il procedimento per il recupero e lo smaltimento. Ci vorrà un po' di tempo perché sono rifiuti pericolosi" - hanno fatto sapere da Parco delle Sabine invitando tutti ad essere cauti e tenersi lontani da quei materiali in attesa di essere rimossi e conferiti correttamente.