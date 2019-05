Abbandonati lungo strade e marcipiedi: a Porta di Roma è ancora "guerra" dei carrelli

Nei parcheggi esterni tra le auto in manovra, lungo i marciapiedi e la pista ciclabile che corre all'interno del quartiere, così come sui cigli delle strade che si snodano intorno alla Galleria Commerciale: i carrelli di Porta di Roma invadono l'intera zona.

Decine quelli presi per fare spesa e acquisti nel centro commerciale e poi abbandonati all'esterno, presumibilmente nel punto più vicino all'auto lasciata in sosta.

I carrelli di Porta di Roma "mine vaganti" per il quartiere

Numerosi e potenzialmente pericolosi: già perchè i carrelli abbandonati di Porta di Roma sono vere e proprie "mine vaganti" - avevano già denunciato i residenti.

Una lamentela che da quelle parti va avanti da tempo, almeno da quattro anni. Ma nonostante le sollecitazioni e l'impegno della Galleria Commerciale per la custodia dei propri beni, all'inciviltà di quanti decidono di abbandonare i carrelli in tutto il quartiere sembrano non esserci argini.

Porta di Roma in balia degli incivili: "E' uno scempio"

Così ancora una volta Porta di Roma si è risvegliata con i carrelli a fare da arredo urbano. "Il problema carrelli vaganti sembrava essere risolto, o perlomeno notevolmente diminuito. Invece per colpa dei tanti incivili che abitano e frequentano questo quartiere siamo ancora costretti ad assistere a questo assurdo scempio" - denuncia l'associazione Volontari del Parco delle Sabine.

Porta di Roma: "Segnalate carrelli da recuperare"

"Per fortuna il Centro Commerciale - fanno sapere i volontari - ha istituito un numero apposito per le segnalazioni di recupero carrelli (06/87074365). Chiamate e segnalate per favore" - l'invito di chi, per arrivare a casa o recarsi nella Galleria, non vuole fare lo slalom tra ostacoli e pericoli.