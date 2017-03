Lavori finiti e struttura sicura: Settebagni riavrà il suo presidio sanitario

A quattro mesi dalla chiusura del poliambulatorio di Settebagni, quello in via Salita della Marcigliana, per il quartiere del Municipio III arrivano buone notizie: la struttura riaprirà i battenti a breve.

Conclusi infatti i lavori di manutenzione necessari a mettere in sicurezza lo stabile dopo che crepe e infiltrazioni ne avevano decretato la chiusura. Già avviate poi, fa sapere la Direzione Generale della Asl Roma 1, tutte le procedure propedeutiche necessarie al ripristino dei servizi.

Le prestazioni, con medesima modalità antecedente allo stop forzato, riprenderanno ed essere regolarmente erogate dal 9 marzo 2017. E in via Salita della Marcigliana tornerà anche quel presidio del'Ares 118 tanto invocato dalla cittadinanza.

"Relativamente al centro prelievi e al CUP - scrivono dalla Asl - l'attività si svolge una volta a settimana nella giornata di giovedì".

Una notizia appresa con soddisfazione e gioia dal quartiere e dal Comitato Settebagni che tanto si è battuto su questo fronte: "Ringraziamo tutti, perché questa vittoria è frutto della nostra unione. Settebagni siamo tutti noi. E’ solo con l’unione che possiamo essere vincitori. Grazie ai cittadini che ci hanno sostenuto" - ha scritto il CdQ.