Lo sforzo dei volontari non basta: Pasquetta dell'inciviltà al Parco delle Sabine

Sacchi della spazzatura abbandonati ai piedi dei cestini stracolmi, tavolini e panchine delle aree pic nic trasformati in pattumiere così come i prati circostanti: Pasquetta all'insegna dell'inciviltà al Parco delle Sabine, l'immensa area verde del Municipio III.

Al decoro del Parco pensano solo i volontari

Un Parco non ancora totalmente preso in carico dal Comune: della manutenzione da parte dei costruttori nemmeno l'ombra così a curare quella distesa, a provvedere a pulizia e decoro, ci pensano i volontari. Sforzi che però da anni non bastano.

Pasquetta dell'inciviltà al Parco delle Sabine

Nei giorni scorsi, dopo i primi nefasti week end di Primavera, l'affissione dei cartelli per avvisare i fruitori del parco dell'inesistenza del servizio di pulizia e ritiro rifiuti. Un invito a responsabilità e collaborazione.

"Non essendo attivo alcun servizio di pulizia all'interno del Parco delle Sabine, se non a mano di cittadini volontari, chiediamo ai fruitori delle aree verdi di portare via i propri rifiuti prodotti. Grazie" - si legge nei manifestini dell'Associazione Volontari Parco delle Sabine.

Avvisi vani. All'indomani della scampagnata con pranzo al sacco il Parco delle Sabine si è risvegliato trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto. L'ennesimo episodio di inciviltà e noncuranza.

I volontari: "Ennesima giornata di follia"

"Finalmente si è conclusa l'ennesima giornata di pura follia al Parco delle Sabine con devastanti risultati. Buona Pasquetta e grazie di esserci venuti a trovare. Inutile aggiungere che stiamo seriamente pensando di eliminare i cestini dall'area pic nic" - il commento dei volontari.

Spetterà ancora a loro rimboccarsi le maniche e rimuovere i rifiuti di cui li nessuno si cura.