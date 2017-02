Auto e scooter sui prati: al Parco delle Sabine pic nic dell'inciviltà

Nonostante i numerosi problemi, tra mancanza di manutenzione se non per merito dei volontari e laghi che spariscono, il Parco delle Sabine continua ad essere uno dei posti più amati del Municipio III: adatto per trascorrere qualche ora a contatto con la natura e mettere in piedi pic nic del finesettimana senza dover andare troppo fuoriporta.

Così, soprattutto la domenica, aree sosta e gazebo si animano di famiglie e amici intenti a passare del tempo in uno scenario di tranquillità assoluta.

Ma su tanti diligenti avventori c'è anche chi, pur di non camminare per qualche decina di metri, decide di posteggiare auto e scooter nel bel mezzo del parco, proprio accanto a panchine e tavoli allestiti per il pranzo.

Un comportamento inammissibile per i tanti che, oltre ad essere ligi al rispetto delle regole, quel parco lo amano come se fosse il giardino di casa loro.

Da qui l'appello dell'Associazione dei Volontari del Parco delle Sabine, l'ennesimo rivolto a tutti coloro che con l'arrivo della bella stagione si riverseranno in quell'area verde per passare piacevoli giornate all'area aperta.

"Ben vengano scampagnate e picnic, com'è giusto che sia, ma ricordiamoci sempre di avere il dovuto rispetto ed un sano senso civico verso le cose comuni che appartengono a tutti. Da anni i nostri volontari sono l'unico argine all'abbandono ed al degrado del parco. Lo puliamo, lo curiamo e ce ne prendiamo cura con amore e dedizione. Purtroppo però notiamo, sempre più spesso, che qualcuno, anche solo per pigrizia o per evitare di fare a piedi poche decine di metri, entra con la propria auto nelle aree verdi del parco, spesso e volentieri parcheggiandosi addirittura sui prati, totalmente incurante dei diversi divieti di accesso che sono presenti e molto ben visibili ad ogni ingresso del parco" - scrivono i volontari dell'Associazione ricordando come sia vietato entrare nel parco con le auto e invitando tutti al rispetto delle regole.

"E' una vergognosa mancanza di rispetto verso tutti coloro che desiderano godersi a pieno la natura e che invece - concludono - sono costretti a respirare gli scarichi di qualche incivile".