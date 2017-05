Settebagni e Cecchina, la carica dei volontari: così rinascono i parchi

Week end di duro lavoro per i volontari del Municipio III che hanno rimesso a nuovo il Parco Nobile di Settebagni e il Parco Cecchina nell'omonimo quartiere. Due azioni distinte e allo stesso modo preziose e necessarie per restituire quelle importanti aree verdi al territorio in un periodo in cui, con le giornate lunghe e soleggiate, è davvero un piacere per tutti passeggiare o sostare nei giardini.

In azione al Parco Nobile di Settebagni la Squadra Ambiente Terzo Municipio, un gruppo di volontari e attivisti 5s già impegnati in altre iniziative del genere. Area pulita e sfalciata, rimessa in funzione poi anche la fontanella che aveva il rubinetto rotto ed il pozzetto ostruito perché mancante di caditoia.

"Il parco è grande e la fatica è stata tanta, ma un po' per volta si torna a risplendere. Abbiamo potuto sistemare la fontanella, che in un parco come questo è essenziale. Abbiamo potuto assaporare il gusto di sentirci tutti parte della medesima squadra: perché non conta il nome con cui ti presenti, l'unica cosa che conta è che tutti insieme diventa possibile raggiungere qualunque meta e addirittura lo si può fare divertendosi" - hanno scritto dalla Squadra Ambiente Terzo Municipio.

E il Parco Nobile è davvero rinato. Grazie al contributo dei residenti di Settebagni e del Comitato di Quartiere è tornata al suo posto anche la "cesta altalena" che per tanto tempo era mancata ai bambini di quella zona.

Poco distante il finesettimana è stato di impegno e fatica anche al Parco Cecchina dove sono arrivati i membri del Comitato di Quartiere e anche quelli del CdQ Talenti con Roma Attiva, Retake, Associazione Aurora e ForzaFare Proposte per un'azione congiunta che ha portato frutti straordinari.

I volontari hanno effettuato una pulizia profonda dell'area rimuovendo residui davvero storici. "Nascosti tra i cespugli c'erano buste di libri, registri scolastici e non solo di 15 anni fa. E' importante mostrare quale livello di degrado abbiamo rimosso. C'erano troppe le bottiglie di vetro frantumate nel parco, cicche di sigarette ovunque, bustine di merendine ecc. Se da una parte l'amministrazione ha evidenti limiti, dall'altra la maleducazione di certi individui rende vano qualsiasi intervento" - ha scritto il consigliere di Lista Marchini, Riccardo Evengelista, storico componente del Comitato Parco delle Cecchina. "Non voltiamoci altrove quando vediamo qualcuno che imbratta i nostri luoghi" - l'invito rivolto a tutti.

Dunque dai volontari del Montesacro l'ennesimo bell'esempio e l'ennesima fatica a favore e tutela degli spazi pubblici perchè il decoro sia davvero patrimonio e scopo di tutti.