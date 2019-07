Residenti giardinieri all'alba e in notturna: Settebagni vuole riprendersi il Parco dei Frutti

Al lavoro sin dalle prime luci del mattino o subito dopo il tramonto per restituire ai bambini e alle famiglie del quartiere il Parco dei Frutti.

Così si sono organizzati alcuni residenti e il Comitato di Quartiere Settebagni per lo sfalcio straordinario dell'area verde che nelle ultime settimane, in assenza di interventi di manutenzione, era diventato una vera e propria foresta.

Il Parco dei Frutti è una foresta

Vialetti impraticabili, panchine fagocitate da rovi ed erbacce, installazioni ludiche e gazebo tanto nascosti dal verde secco e selvaggio da risultare quasi invisibili.

"Uno stato di abbandono impressionante: panchine e giochi sommersi dall'erba, cestini stracolmi ed erba alta 1.70 metri" - aveva denunciato Silvia De Rosa del CdQ.

Condizioni troppo disastrate per rimanere indifferenti e lasciare il parco al rischio incendio e alla certa impraticabilità.

Residenti "giardinieri" dell'alba e della notte

Così i volontari si sono trasformati in veri e propri giardinieri "dell'alba e della notte": al Parco dei Frutti infatti gli interventi, per sfuggire al caldo torrido di queste giornate di luglio, sono stati programmati per l'intera settimana dopo le 20 e nel week end alle 6.

"Non possiamo attendere oltre, lo stato di degrado del Parco dei Frutti ci richiama e così abbiamo deciso di intervenire" - ha scritto il Comitato di Quartiere che per quell'area verde negli anni si è speso davvero tanto.

"Insieme possiamo, da soli non si può" - lo slogan dell'iniziativa dei cittadini. Sempre loro a doversi sostituire ad una macchina amministrativa troppo lenta e distratta.