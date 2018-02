Niente sale a Settebagni: il quartiere è un'immensa lastra di ghiaccio

I residui accumulati ai lati delle strade, il bianco lucente che man mano lascia il posto al verde dei parchi, l'entusiasmo per una giornata decisamente insolita, tra pupazzi e battaglie a suon di pallette di neve, alle spalle.

Dopo la nevicata di ieri a Roma rimangono i disagi: strade piene di buche, alberi pericolanti e quelle lastre di ghiaccio su asfalto a rischio scivoloni.

Ne sanno qualcosa a Settebagni, quartiere del Municipio III, dove sono tanti i residenti che lamentano l'impossibilità di scendere dalle stradine più in alto verso "valle", in direzione della Salaria: arteria nevralgica per raggiungere ogni destinazione fuori dalla periferia.

Via Capoliveri, la parte alta di via delle Lucarie, via Cascina, via Poggio a Caiano, via Miolata: quelle maggiormente in difficoltà e per le quali il Comitato di Quartiere aveva chiesto già ieri il passaggio dello spargisale.

Non un'azione solo sulle strade principali, come fatto, ma attenzione anche a quelle secondarie interne "che per pendenza e pericolosità sono da mettere in relazione e comparare a quelle trattate" - aveva scritto il CdQ al Municipio III.

Niente da fare. Questa mattina Settebagni, come ampiamente previsto, si è risvegliata tra lastre di ghiaccio e scivoloni.

"Anche in via Capoliveri nessuno è passato per pulire o mettere il sale, la parti pulite si devono ai cittadini" - scrive un'abitante. "Attenzione: lastra di giacchio alla fine di via dello Scalo di Settebagni. Il mio volo io già l'ho fatto" - aggiunge un'altra.

Un tam tam di allerta in attesa dell'agognato sale: affinchè scendere verso la Salaria non sia impresa ardua per pedoni e automobilisti.