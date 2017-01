Porta di Roma e Piazza Sempione: anche all'Epifania "facciamoci un regalo"

A Porta di Roma e Piazza Sempione, in occasione dell'Epifania, torna #FacciamociUnRegalo: l'iniziativa voluta dalla presidenza del Municipio III in collaborazione con Ama affinchè le festività natalizie restituissero quartieri, strade e marciapiedi decorosi e non sommersi da scatole e carte.

Dopo il successo registrato nelle giornate del 26 e 27 dicembre, Facciamoci Un Regalo replicherà nei giorni del 6 e 7 gennaio 2017 quando a Porta di Roma e Piazza Sempione, dalle 8 alle 12, saranno attivi dei punti di raccolta straordinari di carta e cartone.

"Ai bambini che porteranno gli imballi dei regali ricevuti - fanno sapere dal Municipio III - verranno regalati dei simpatici gadget ecosostenibili e compostabili".