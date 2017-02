Municipio III, l'isola ecologica sarà a Cinquina: "Dove vogliono i cittadini"

Anche il Municipio III, come il resto dei territori della Capitale, è stato chiamato ad individuare ed indicare i siti idonei in cui porre strutture di servizio, sedi a supporto della raccolta differenziata e nuovi Centri di Raccolta di Ama.

Così la nuova isola ecologica del Roma Montesacro, dopo quelle di Ateneo Salesiano e Bufalotta, arriverà a Cinquina. Non però nel terreno inizialmente individuato dalla delibera Tronca, ossia quello in via Zeno, la struttura della Municipalizzata sorgerà invece in via Tor San Giovanni.

L'annuncio da parte della minisindaca Roberta Capoccioni soddisfatta di aver ottenuto il via libera di Ama alla proposta alternativa fatta dai cittadini con l'appoggio del Municipio.

"La nuova isola ecologica che verrà costruita nel nostro municipio sorgerà nella località scelta dai cittadini: via di Tor San Giovanni e non più in via Zeno" - ha scritto la Presidente del Terzo.

"L'azienda ha accettato la proposta formulata dai cittadini di Cinquina di cui ci siamo fatti sostenitori durante gli incontri intercorsi. Il Direttore Generale, Stefano Bina, e la dirigenza hanno perfettamente capito e puntualmente accolto le richieste che abbiamo presentato loro.

In un ottica di ampliamento del servizio di raccolta porta a porta, una nuova Isola Ecologica - ha commentato la minisindaca - è un opera importante che aiuterà tutta la cittadinanza a mantenere decoro ed igiene per raggiungere l'obiettivo rifiuti zero. Per farlo, però, la reale condivisione delle questioni - ha detto categorica - è imprescindibile al fine di trovare le soluzioni migliori per tutti".