Marcigliana, rifiuti e pneumatici incendiati: nulla cambia nella Riserva discarica

Ingombranti abbandonati lungo la strada, fusti di solvente gettati nel verde insieme a vecchi elettrodomestici, calcinacci e infissi. Su una della curve di via della Marcigliana cumuli di rifiuti e sacchetti della spazzatura, più avanti una vera e propria montagna di pneumatici incendiati con la fiamma viva e il fumo nero ed acre a intimorire i passanti e inquinare quell'ambiente protetto.

Marcigliana: la Riserva Naturale è una discarica

Così si presenta una parte della Marcigliana: la Riserva Naturale all'interno del Municipio III divenuta ormai da anni terra di nessuno, se non di incivili che, nascosti nel buio e protetti dall'isolamento, utilizzano le arterie interne al parco come discariche. Così via della Marcigliana e via della Cesarina diventano veri e propri immondezzai a cielo aperto.

A nulla sono servite nel tempo le pulizie dei volontari, delle telecamere di videosorveglianza promesse nemmeno l'ombra come di quella chiusura della strada più volte ipotizzata.

Via della Marcigliana chiusa al traffico

L'ultima proprio nella Primavera scorsa. Chiudere al traffico via della Marcigliana, dalla Centrale Terna a via Salaria, ai veicoli motorizzati, eccetto residenti e attività produttive in loco, per realizzare un primo significativo tratto di pista ciclopedonale all’interno alla Riserva Naturale della Marcigliana: il sogno e la proposta del Coordinamento Rete Ecologica Roma Montesacro. Un'iniziativa per sottrarre quell'area a discariche abusive e prostituzione.

La chiusura di via della Marcigliana caduta nell'oblio

Un'idea sviluppata già ai tempi dell'amministrazione Marchionne ma mai realizzata, caduta nell'oblio anche nella Piazza Sempione grillina.

Così le realtà ecologiche del Montesacro tornano all'attacco: "Siamo purtroppo costretti a denunciare, per l'ennesima volta, lo stato di desolante abbandono in cui versa la Riserva Naturale della Marcigliana" - ha scritto il Coordinamento ricordando la richiesta sull'istituzione di un tavolo tecnico per trovare una risoluzione definitiva al fenomeno intollerabile delle discariche abusive.

Il monito a Piazza Sempione: "Attui mozione deliberata"

"Richiesta discussa dal Consiglio Municipale l'8 giugno scorso alla quale non vi é stato un concreto seguito" - fanno notare dalla Rete.

Da qui il monito a passare dalle carte ai fatti, dalle scelte in Aula alla loro attuazione: "Chiediamo una tangibile presa di posizione da parte dell'Amministrazione Municipale: si dia seguito - spingono dal Coordinamento - alla mozione deliberata".