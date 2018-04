La chiusura della Marcigliana caduta nell'oblio: così dopo la bonifica tornano i rifiuti

Sono bastate poche ore per vanificare il lavoro degli addetti Ama in via della Marcigliana: all'indomani della grande bonifica effettuata nell'arteria che attraversa l'omonima Riserva Naturale sono nuovamente comparsi i rifiuti.

La Marcigliana discarica a cielo aperto

Pannelli, mensole, vecchi mobili ai quali poi si sono aggiunte carcasse di elettrodomestici e copertoni: cumuli di ingombranti nel cuore dell'area protetta vessata da anni dallo sversamento illecito e selvaggio dei rifiuti.

A nulla infatti nel corso del tempo sono servite le bonifiche saltuarie, le pulizie straordinarie ad opera dei volontari: via della Marcigliana, isolata e senza alcuno strumento a proteggerla, si trasforma ciclicamente in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Una problematica che ha attraversato almeno tre consiliature municipali senza mai trovare soluzione. Ad avanzare una proposta, utile forse a risolvere il problema, il Coordinamento Rete Ecologica Roma Montesacro.

La proposta: la chiusura al traffico di via della Marcigliana

Le realtà ambientaliste del Municipio III, già dal 2014, spingono per la chiusura permanente al traffico di via della Marcigliana, dalla Centrale Terna a via Salaria. Un modo per arginare le discariche e realizzare un primo significativo tratto di pista ciclopedonale all’interno alla Riserva Naturale.

Un'idea sottoposta anche all'ultima Giunta grillina, votata all'unanimità dal Consiglio di Piazza Sempione ma caduta nel vuoto. A mesi da quell'approvazione nulla alla Marcigliana è cambiato: nessun confronto con le realtà del territorio e nessuna attuazione concreta, nemmeno preliminare.

"La mozione impegnava a far avviare uno studio di fattibilità del progetto di chiusura al traffico veicolare…con il diretto coinvolgimento del Coordinamento Rete Ecologica Montesacro…” - scrivono le associazioni lamentando il mai avvenuto confronto e rivendicando un ruolo centrale nella vicenda.

Il documento caduto nel vuoto

"Su via della Marcigliana - scrivono rivolgendosi all'ex assessore all'ambiente del III, Domenico D'Orazio - ci aspettiamo da chi sbandiera la correttezza e la partecipazione come proprio valore imprescindibile, almeno una narrazione completa e veritiera della situazione: é il Coordinamento che ha messo sul campo una soluzione alle discariche abusive della Marcigliana. Tuttavia il nostro più grande rammarico - conclude la Rete Ecologica - è costatare che quasi nove mesi di tempo da quella mozione non sono bastati per presentare un progetto fattibile e potenzialmente risolutivo del problema"