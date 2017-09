Rifiuti abbandonati in strada: a Bufalotta arrivano i maiali

In una delle aiuole lungo la sede stradale, illuminato solo dalla luce fievole dei led: così un grosso suino ieri sera ha fatto la sua comparsa in via Mario Cemenati, in zona Cinquina-Bufalotta.

Un maiale tra i rifiuti di Bufalotta

L'esemplare è stato immortalato in un video da un automobilista sorpreso nel vedere quel grosso animale aggirarsi indisturbato per le vie del quartiere. L'incontro ravvicinato è avvenuto poco prima delle 21.

Il maiale, dalle dimensioni imponenti e pezzato, era intento a frugare tra i rifiuti lasciati a bordo strada: un sacco nero strattonato a più riprese la sua preda. Poco timore delle auto in transito e di quella vettura col motore acceso ferma ad osservarlo.

Immondizia abbandonata: maiale a Bufalotta in cerca di cibo

La "caccia" al sacchetto dell'indifferenziato non ha conosciuto soste. Morsi e strappi hanno dilaniato la busta riducendo l'aiuola di via Cemenati ad un immondezzaio a cielo aperto.

Sorpresa, ironia e rabbia nel quartiere fermo e unanime nel condannare l'inciviltà di chi ha conferito quei rifiuti lungo la strada: residui che hanno attirato l'animale che ha poi trasformato l'aiuola verde in un campo bottiglie, cibarie e cartacce. Un vero e proprio porcile.

Video Claudio B. dal gruppo facebook ‎MONTESACRO - TALENTI (III MUNICIPIO ROMA)