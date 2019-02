In rovina il parco di Castel Giubileo: degrado e rifiuti accanto alla scuola

Il playground vecchio e logoro, le porte del campetto da calcio distrutte e riverse in terra, tra l'erba verde e alta cartacce sparse e detriti vari. Queste le condizioni del parco di Castel Giubileo: un giardino fondamentale per il quartiere, teatro di feste e pomeriggi passati all'aperto, spesso però al centro delle cronache per il perenne stato di incuria.

Una situazione che non cambia. Intorno al parco di Castel Giubileo anche alcune micro discariche: montagne di sacchi neri accatastati ai margini del verde e sul ciglio della strada, proprio accanto alla scuola frequentata da tutti i bambini di zona.

Il parco di Castel Giubileo "in stato desolante"

"Passano i mesi e nulla accade sul fronte della manutenzione del verde in III municipio, non solo quindi degrado e incuria nei quartieri, strade sconnesse e buche ovunque. Nell’unica area verde vissutissima dai residenti del periferico quartiere di Castel Giubileo il degrado lambisce i confini della scuola e lo stato di abbandono incentiva gli atti di inciviltà: sacchi pieni di rifiuti, verde incolto, giochi per bambini e panchine divelte e un playground impraticabile è la desolante scena che ci si ritrova davanti gli occhi" - denunciano il consigliere municipale della Lega, Mario Astolfi, ed il coordinatore Cristiano Bonelli accusando Piazza Sempione di inerzia.

Le campagne della Lega per denunciare rifiuti e buche

“Non sono servite a nulla le richieste ed i solleciti inviati dal Comitato di quartiere al Presidente del municipio che sembra essere sempre più interessato a vicende nazionali che non hanno nulla a che vedere con il territorio. Dopo le campagne di denuncia sui rifiuti, sulle buche e sugli uffici anagrafici a breve - promettono gli esponenti del partito di Matteo Salvini - porteremo alla luce anche quest’altra evidente inefficienza frutto del disinteresse di coloro che appena qualche mese fa in campagna elettorale promettevano un 'nuovo Municipio'."