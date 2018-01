Cinquina come il bioparco: cinghiali e volpi sorprendono i residenti

Stupore, sorpresa e qualche timore a Cinquina dove ieri, nel bel mezzo del pomeriggio, un grosso cinghiale è stato avvistato mentre vagava indisturbato su uno dei marciapiedi del quartiere del Municipio III.

Cinquina: un cinghiale sul marciapiede

L'ungulato, immortalato da una residente, era solitario e tranquillo ai margini di una delle tante aree vedi di Cinquina: tra le automobili parcheggiate e proprio sotto i balconi delle abitazioni.

Il precedente: cinghiale nell'area giochi

Incontri ravvicinati che in quell'angolo della città, immerso nella Riserva Naturale della Marcigliana, non sono certo una rarità. Nei mesi scorsi l'incontro con un cinghiale nell'area giochi di via Muscetta: anch'esso tranquillo e a proprio agio alla luce del sole, tra le installazioni ludiche dedicate ai bambini.

A Cinquina non solo cinghiali: ecco la volpe con il cucciolo

Ma a Cinquina, dove i residenti, proprio come quelli dell'asse Cassia, si chiedono quando verrà arginata l'invasione, non solo cinghiali: dalla Marcigliana, a sorprendere gli abitanti, ecco veloce e sfuggente una volpe con al seguito il proprio cucciolo.

Così a Cinquina, diventata un "bioparco" senza barriere: lo stupore per le meraviglie della Natura si mescola con timori e preoccupazioni.