Furto nella scuola di Cinquina: portati via computer e lavagne interattive

Amara sorpresa questa mattina nella scuola primaria "Lea Garofalo" di Cinquina dove il personale, giunto alla buonora per aprire il plesso ai piccoli alunni, ha trovato locali a soqquadro ed evidenti segni di violazione. Armadietti svuotati, aule depredate e prezioso materiale scolastico portato via.

Furto alla scuola Lea Garofalo di Cinquina

A mancare all'appello computer, televisori e alcune lavagne interattive multimediali: strumento tecnologico dall'alto valore economico necessario alla didattica delle classi. Un colpo ben riuscito con i ladri a portarsi via un bottino davvero ghiotto.

Alla scuola restano sconforto e qualche danno. Le lezioni, nonostante la violazione subita, sono tuttavia riprese regolarmente.

Una notte di crimini nel Municipio III: oltre al furto nella scuola di via Serassi, spaventosa la rapina subita dalla storica gioielleria Gambacurta di Talenti, un altro dei quartieri del Roma Montesacro che da tempo lamenta scia di furti e insicurezza.

La polemica: "Servono deterrenti a insicurezza"

"Qualcuno ha ancora il coraggio di dire che la sicurezza non è un problema in III Municipio? Lo ripeteremo all’infinito, anche se il municipio non ha molte competenze in tema sicurezza, può sicuramente attuare dei deterrenti che potrebbero essere un primo passo verso la normalità" - hanno commentato la violazione della Lea Garofalo gli ex consiglieri di FdI a Piazza Sempione, Giordana Petrella e Manuel Bartolomeo.