Cinquina sommersa dai rifiuti, class action contro Ama: "Abbandonati tra topi e blatte"

“Ormai qui la mascherina ci serve per non respirare la puzza” - c’è ira ed esasperazione nelle parole dei residenti di Cinquina, da settimane costretti a convivere con cumuli di rifiuti davanti alle loro finestre.

Cinquina soffoca tra i rifiuti

Per le strade del quartiere del Municipio III i bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti non si vedono quasi più perchè fagocitati da buste della spazzatura, sacchi neri e scatoloni.

Cinquina è una grande discarica a cielo aperto. Cumuli di immondizia lungo le strade, accanto ai cancelli delle palazzine, appena sotto i balconi. I maggiori disagi legati al mancato ritiro dell’umido lasciato a putrefarsi sotto al sole per giorni: “Siamo costretti a convivere tutti i giorni, a qualsiasi ora, con una puzza infernale. Non possiamo nè tenere le finestre aperte nè godere di terrazzi e giardini: il fetore è talmente pungente da provocare conati di vomito” - racconta a RomaToday, Simona.

Rifiuti a Cinquina: 139 famiglie per la class action contro Ama

E’ lei la portavoce delle 139 famiglie della zona pronte a protestare contro il “disservizio” offerto da Ama: si perchè anche Cinqunia, come i vicini di Settebagni, vuole procedere con la class action contro la municipalizzata e chiedere dunque il rimborso della Tari. Il risarcimento per il danno subito accordato ai residenti della borgata lungo la via Salaria rappresenta un precedente importante.

Tra i rifiuti di Cinquina cinghiali, topi e blatte

“E’ due anni che il porta a porta non funziona più. Le nostre strade sono invase dai rifiuti che attirano cinghiali, topi e blatte. Non è più possibile vivere così” - dice Simona. “Siamo abbandonati, nessuno si accorge dell’emergenza che viviamo per questo - reclamano da Cinquina - l’unico modo per farsi sentire è quello di agire per le vie legali”.