Più decoro ed efficienza nella raccolta rifiuti: il Municipio III sogna le domus ecologiche

Più decoro per la città, maggior efficienza e qualità nella raccolta dei rifiuti: Roma punta alla realizzazione delle domus ecologiche, le strutture di Ama utili alla raccolta dei materiali post consumo.

Il sistema delle Domus Ecologiche del Campidoglio

“Con le Domus Ecologiche vogliamo dare più efficienza e qualità al servizio di raccolta dei rifiuti, offrendo ai cittadini uno strumento in più per trasformare i nostri scarti in materiali da destinare a nuovi cicli produttivi invece che a discariche e inceneritori. L'efficienza si sposerà con un maggior decoro della città poiché i contenitori saranno posizionati all'interno di aree chiuse ed accessibili solo alle utenze abilitate" - aveva detto l'assesora Montanari presentando la prima domus ecologica in una scuola di Ostia.

Un sistema, quello delle domus ecologiche, attraverso il quale, sostengono dal Campidoglio, sarà anche più facile tenere traccia dei materiali conferiti in modo da poter far pagare di meno chi aiuta a ridurre i rifiuti e riciclarli.

Il Municipio III sogna le domus ecologiche

A sognarne nel proprio territorio anche il Municipio III. "Le domus ecologiche - ha spiegato l'Assessore all'Ambiente del Terzo, Domenico D'Orazio - sono una tipologia di raccolta imprescindibile all'attivazione della misurazione dei rifiuti prodotti e dunque funzionale al futuro calcolo della tariffa puntuale, soprattutto in quei contesti in cui la domiciliazione della raccolta non possa avvenire con il servizio porta a porta".

Domus ecologiche a Settebagni, Cinquina e Bufalotta

E in tal senso la municipalizzata si sta muovendo: Ama ha infatti studiato e presentato i primi progetti per la realizzazione delle domus ecologiche nel Municipio III.

"Queste strutture, i cui progetti verranno presentati ai condomini che ne hanno fatto richiesta, se accettate, verranno realizzate a Settebagni, Bufalotta e Cinquina" - ha fatto sapere D'Orazio.

Le vie in questione sono via Sant'Antonio da Padova, via Francesco da Barberino, via Petroni e via Muscetta: alcune delle arterie in maggior sofferenza dal punto di vista della raccolta dei rifiuti.

"Da ora in poi - ha annunciato l'assessore - chiunque potrà proporre la realizzazione di domus ecologiche da realizzare anche su suolo pubblico. Il Municipio ed AMA, che sosterrà i costi dell'occupazione di suolo pubblico, valuteranno la possibilità di realizzazione e la tipologia di struttura".