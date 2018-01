Una discarica a Settebagni? Il Municipio smentisce: "Già dato con TMB Salario"

Un sito di servizio per il trattamento dei rifiuti indifferenziati lungo la Salaria, nei pressi di Settebagni: così il quartiere del Municipio III potrebbe trovarsi alle prese con una vera e propria discarica pensata per aiutare la città ad uscire dall'emergenza continua.

Ipotesi discarica a Settebagni

Per adesso sull'eventuale arrivo del sito in quell'angolo del Terzo solo rumors: ma tanto è bastato per alimentare preoccupazioni e malumori dei residenti.

Il quartiere ad appena sei chilometri dal TMB Salario

Già perchè Settebagni, ad appena sei chilometri dal 981 di via Salaria, dal 2011 subisce i disagi legati alla vicinanza con il TMB: l'impianto di trattamento meccanico biologico di Ama che infesta l'aria di miasmi, rendendo la vita di quel quadrante un vero e proprio inferno.

La Città Metropolitana, guidata sempre dalla Sindaca Raggi, avrebbe individuato per il trattamento dei rifiuti indifferenziati, oltre ad alcune aree lungo il litorale, anche dei terreni nei pressi dell'Ardatina e di Settebagni.

Una tegola non da poco per un territorio che, unito da Serpentara a Fidene e da Villa Spada a Colle Salario, si batte da oltre sei lunghissimi anni proprio per la chiusura del TMB.

La smentita del Municipio III

A rassicurare la cittadinanza la Presidente del Municipio III, Roberta Capoccioni: "Intendo ribadire come le voci di nuovi impianti di stoccaggio, smaltimento o lavorazione dei rifiuti siano completamente prive di fondamento. Il nostro territorio ha già dato ospitando il TMB Salario. Il nostro impegno è volto a chiudere l'impianto Ama in via Salaria, non certo ad aprire altri siti" - ha scritto in una breve nota.



A farle eco l'assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio: "Non è certo nostra intenzione aprire nuovi impianti. Men che meno nei pressi di centri abitati. Questo tipo di idee - incalza l'ssessore - le hanno già avute chi ci ha preceduto, e sappiamo bene tutti che la loro realizzazione si è tradotta in una condanna per i cittadini di Villa Spada, Fidene, Castel Giubileo, Serpentara e Nuovo Salario. Condanna che scontano senza colpa".

Il Campidoglio: "Nessuna discarica sul territorio del Comune"

Dunque Piazza Sempione sconfessa le voci sull'arrivo della discarica nei pressi di Settebagni.

Smentita che arriva anche dal Campidoglio: "Diversamente da quanto riportato da alcune fonti stampa, nessuna discarica sul territorio comunale è prevista nella pianificazione di Roma Capitale. Siamo fortemente impegnati nella riduzione dello scarto indifferenziato e nel potenziamento della raccolta dei materiali post consumo da avviare a riciclaggio. Il nostro orizzonte - ha detto Pinuccia Montanari, Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale - è quello dell'economia circolare indicato come importante obiettivo anche dall'Unione Europea. Per questo l'unica impiantistica prevista è a servizio dei nuovi modelli di gestione dei materiali riciclabili: due impianti di compostaggio e un impianto di selezione multimateriale. Con il piano di riduzione e gestione dei materiali post consumo 2017-2021, per la prima volta Roma affronta il ciclo dei rifiuti dall'inizio e non dalla fine, cioè da riduzione, riuso e riciclo e non da discariche e inceneritori".