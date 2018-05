Il parco di Settebagni seppellito dall'incuria: a farlo rinascere ci pensano scout e residenti

Panchine fagocitate dall'erba incolta, vialetti impercorribili e installazioni ludiche tanto malconce da essere quasi inutilizzabili. Muore seppellito da incuria e degrado il Parco dei Frutti di Settebagni, una delle poche aree verdi a disposizione dei bambini del quartiere. Ma li nessuno va più a giocare: troppo pericoloso e inaccessibile.

Una giornata di decoro per il Parco dei Frutti

Eppure Settebagni non ci sta a vedere quel parco nell'abbandono. Da qui, dopo denunce e segnalazioni inascoltate, l'idea di provvedere con un'azione di decoro partecipata: l'ennesima per rimettere in sesto il Parco dei Frutti.

A far rinascere il giardino perduto del quartiere ci penseranno i residenti con l'aiuto del gruppo scout "FSE Roma 16".

A Settebagni sfalcio e pulizia

"Effettueremo lo sfalcio dell'erba, cancelleremo scritte vandaliche dai giochi, tinteggeremo il muro di cinta ed elimineremo i rifiuti presenti. Insieme, e saremo tanti, faremo di tutto per restituire al quartiere un'area verde dignitosa e vivibile. Come sempre anche un'occasione per stare insieme, per creare senso di comunità e di appartenenza alla vita del territorio" - hanno fatto sapere gli organizzatori.

Abiti comodi per lavorare, guanti, scarpe adatte e tanta voglia di concorrere al decoro del parco.

Una mattinata, quella del 19 maggio, all'insegna della partecipazione: per restituire il Parco dei Frutti a Settebagni.