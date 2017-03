Cassonetti pieni e cumuli di rifiuti: week end da incubo da Talenti a Settebagni

Cassonetti stracolmi, residenti alla ricerca di pattumiere libere in cui lasciare i propri sacchetti e buste che nei giorni di raccolta a singhiozzo si sono inesorabilmente accatastate ai piedi degli stradali e ai lati dei marciapiedi. Non è andata meglio, anzi, nei quartieri serviti dal porta a porta con i sacchetti rimasti li, sull'uscio delle abitazioni, tra l'ira degli abitanti. Week end di caos rifiuti da Talenti a Cinquina passando per Villa Spada e Settebagni, quest'ultimo tra le zone a lamentare le maggiori criticità.

"Colpa di Ama" - si difende Piazza Sempione con l'assessore all'Ambiente, Domenico D'Orazio, intento a reperire le numerose segnalazioni sul disservizio via social.

"Arrivano giuste segnalazioni sia sullo stato dei cassonetti stradali che su quelli destinati al PAP nelle zone servite, Cinquina, Settebagni e Villa Spada. Una serie di guasti ai mezzi di raccolta nello stabilimento Salario oltre ad alcuni mezzi dirottati per le manifestazioni in corso di svolgimento in queste ore, hanno portato ad un ritardo comunque ingiustificato nello svuotamento di tutti i cassonetti" - ha scritto il delegato alle Politiche Ambientali del Municipio III nel pomeriggio di sabato informando i cittadini di aver rappresentato "già da giorni" l'insostenibile situazione ricevendo dalla Municipalizzata rassicurazioni sul ritorno alla normalità. "Mi scuso per questi disagi probabilmente dovuti anche - ha aggiunto D'Orazio - ad una errata valutazione da parte dell'azienda nella pianificazione dei servizi".

E tra i quartieri più in sofferenza, con il culmine raggiunto proprio durante il week end appena trascorso, quello di Settebagni: "Una settimana senza la raccolta dei rifiuti porta a porta" - lamentano da via delle Lucarie facendo eco al malumore di tutta la zona esasperata per un "servizio scadente".

Da qui la presa di posizione del Comitato di Quartiere che non ha mancato di denunciare lo stato delle cose a Piazza Sempione e al responsabile di zona di Ama segnalando "il mancato e pessimo funzionamento della raccolta differenziata spinta posta in essere nel quartiere di Settebagni in tutte le vie".

"Noi tutti siamo i primi a riconoscere una inesattezza nella procedura della raccolta, che come Comitato ci siamo impegnati a migliorare attraverso anche la diffusione della app esistente Junker. Pur tuttavia, la non raccolta dei rifiuti, accadimento divenuto ormai costante nelle ultime due settimane, sta rendendo oltremodo sporche le vie del quartiere. La raccolta della nettezza urbana funziona solo nei condomini che, dotati di oasi ecologica, hanno cassonetti grandi; negli stessi tuttavia non viene recuperato l’organico, per il quale sono adottati i cassonetti piccoli. La situazione rimane ormai disperata invece per quei nuclei abitativi in cui si effettua la differenziata spinta" - il quadro impietosamente dipinto dal Comitato di Quartiere.

"Con rammarico ci sono stati segnalati camion della nettezza urbana e spazzini che passeggiano nelle ore della raccolta ma non tolgono i sacchetti. Non siamo comunque disposti ad accettare affermazioni del tipo che 'la raccolta viene effettuata male' dai cittadini in quanto - scrivono perentori da Settebagni - un ambiente ordinato con un servizio efficace ed efficiente sicuramente agevolerebbe il controllo e soprattutto incentiverebbe la volontà di migliorare l’operato dei cittadini".

Intanto in molti dei quartieri che hanno sofferto un finesettimana tra i rifiuti la situazione è tornata pian piano alla normalità: cassonetti vuoti e marciapiedi liberi. Fortunatamente della temuta "emergenza" non v'è traccia.