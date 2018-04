Complanari chiuse da un anno, insorge Porta di Roma: "E' inaccettabile"

A Porta di Roma complanari chiuse da un anno. Era infatti l'aprile del 2017 quando a causa del forte ammaloramento del manto stradale venne stabilito il divieto di transito sulle complanari di viale Carmelo Bene, nel tratto compreso tra via Celi e via Lionello in entrambe le direzioni. Da li lo spostamento delle fermate dei bus sulle corsie centrali e più di qualche disagio alla viabilità della zona.

Porta di Roma: complanari chiuse

Ma in dodici mesi nulla è cambiato, anzi. "Il dirottamento di tutti i mezzi di trasporto tra cui gli autobus e i mezzi pesanti, che quotidianamente percorrono viale Carmelo Bene a causa dei diversi cantieri presenti nel quartiere, sta generando un progressivo deterioramento del manto stradale anche delle corsie centrali" - denunciano dall'Associazione Volontari Parco delle Sabine.

Il contenzioso tra Comune e costruttori

Una questione, come tante in quella zona, inghiottita nel labirinto delle competenze con l'annoso contenzioso tra il Comune di Roma e la Società 'Porta di Roma' a fare da sfondo. Un braccio di ferro "che - spiegano i residenti - da anni affligge il nostro quartiere generando una lunga serie di disagi e la totale privazione di qualsiasi forma di manutenzione".

I residenti: "Un anno di chiusura è inaccettabile"

Ignoti i tempi sul ripristino delle complanari e dunque sul ritorno alla regolare viabilità. "Crediamo che, come per il problema illuminazione, la questione vada affrontata in termini di sicurezza pubblica. Una chiusura delle complanari senza alcuna certezza dei tempi di ripristino e riapertura delle stesse è del tutto inaccettabile" - tuonano dall'Associazione. "Le strade interessate sono aperte al pubblico transito e dunque - fanno notare da Parco delle Sabine - necessitano assolutamente di interventi manutentivi finalizzati alla messa in sicurezza delle stesse".