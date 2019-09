La ciclabile tra Salaria e Castel Giubileo "brilla": nuovo manto e niente più infestanti

Il piano stradale completamente levigato e nuovo, liberato da spaccature e buche; la segnaletica chiara e scintillante così come i bordi del tracciato sgombrati da rovi e piante infestanti. Nuovo volto per il tratto della pista ciclabile che corre tra via Salaria e Castel Giubileo, in prossimità del Grande Raccordo Anulare.

"Non solo #Stradenuove, ma interventi mirati per la manutenzione delle ciclabili" - ha commentato a margine dell'intervento la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Dopo l'impegno dei volontari, da sempre alle prese con pulizie straordinarie e lavori di manutenzione, anche il Comune mette dunque mano al tracciato dedicato alle due ruote restituendolo a sportivi e amanti delle bici del tutto rinnovato e sicuro.

"Un lavoro che non finisce qui" - ha assicurato Raggi annunciando come in programma ci siano "anche altri interventi su diversi tratti della ciclabile per migliorare le condizioni di visibilità e sicurezza".