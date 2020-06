Castel Giubileo ritrova il suo parco: sfalcio e pulizia al Bolognola

Sfalcio, pulizia e riqualificazione degli arredi per il Parco Bolognola. Dopo la chiusura e la mancata manutenzione il giardino di Castel Giubileo ritrova il decoro perduto.

Sfalci e pulizia nel Parco Bolognola

"Il Municipio III lavora sempre per il decoro della città. Da stamattina siamo a Castel Giubileo a sistemare il Parco di via Bolognola per riaprirlo ai cittadini. Non è di nostra competenza ma non ci tiriamo indietro di fronte ai problemi” - ha scritto l’assessore al Verde del Roma Montesacro, Francesco Pieroni.

“Un intervento che consentirà ai residenti di poter tornare ad utilizzare le attrezzature sportive e l'area ludica per i bambini" - sottolineano in una nota Riccardo Corbucci e Filippo Maria Laguzzi, coordinatore della segreteria del Pd Roma e segretario municipale del Pd del III Municipio.

Le segnalazioni della Lega a Castel Giubileo: "Decoro o protesta famiglie"

Nei giorni scorsi a sollecitare l’intervento nel Parco Bolognola era stata anche la Lega: tre sopralluoghi in dieci giorni per accendere i riflettori su un’area verde fondamentale per quella periferia ma lasciata al declino più totale.

“Degrado, incuria, erba altissima e panchine divelte rendono l’area impraticabile” - avevano segnalato il coordinatore municipale Cristiano Bonelli e il consigliere Mario Astolfi pronti ad indire una manifestazione “insieme alle famiglie di Castel Giubileo” qualora l’amministrazione non fosse intervenuta per ripristinare decoro e fruibilità del parco.