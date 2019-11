Castel Giubileo, "riqualificazione parco e zona 30": ecco gli impegni del Municipio III

In condizioni non proprio ottimali ma ancora per poco. Sul parco della Bolognola, l’unico di Castel Giubileo, il Municipio III conferma gli interventi stabiliti in Commissione Ambiente e votati dal parlamentino di Piazza Sempione.

Dossier su Castel Giubileo: il Municipio III replica alla Lega

Per il Parco della Bolognola, attanagliato da verde selvaggio e arredi ormai consunti, previsti interventi di manutenzione straordinaria “le cui tempistiche – specifica il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo - dipendono dall’accensione del mutuo con cui è stata prevista la copertura finanziaria dalla Giunta Capitolina, e dallo svolgimento della gara stabilito dalle norme sugli appalti”.

Una risposta alla Lega che proprio sulle condizioni “disastrate” di Castel Giubileo si è detta pronta a presentare un “dossier” al Terzo e al Campidoglio.

La riqualificazione del Parco Bolognola

“La riqualificazione del Parco del Bolognola, ora in gara e che sarà realizzata in primavera, consiste in un intervento manutentivo della vegetazione e in un generale abbellimento dell’area allo scopo di garantirne la massima fruibilità con la potatura degli alberi presenti, il ripristino della recinzione del campo di calcetto, la posa di 4 nuove panchine, la sistemazione della piccola area giochi presente e la recinzione dell’area cani” – ha specificato il minisindaco.

Nido Castello di Gelsomina: “Fine lavori a marzo”

Rispedite al mittente, il coordinatore della Lega di Montesacro Cristiano Bonelli, anche le accuse di lassismo sui lavori del nido Castello di Gelsomina, chiuso nel 2012, e sul trasporto pubblico.

“Il 24 ottobre, i lavori di ristrutturazione dell’Asilo nido di via Castel Giubileo 33sono stati sospesi a causa di problemi intervenuti con l’impresa affidataria per alcune irregolarità relative ai contratti di lavoro degli operai e per le quali – ha spiegato Caudo - abbiamo richiesto tempestivamente chiarimenti di cui attendiamo riscontri. Il lavoro dovrebbe riprendere a breve, ma si sottolinea che nel contratto d’appalto la scadenza è comunque fissata per il giorno 19 marzo 2020”.

A Castel Giubileo bus fantasma

Già segnalate più volte a Roma Servizi per la Mobilità invece le poche corse degli autobus e i lunghi tempi d’attesa: “Su questo tema, poi, abbiamo concordato con la Regione il ripristino delle fermate dei bus Cotral nell’area (non si fermavano più se non su richiesta delle persone a bordo)” – ha ricordato il mininsindaco.

Sempre per Castel Giubileo il Municipio III ha finanziato la progettazione della zona 30, “un’isola ambientale, su cui faremo vari interventi e per la quale chiederemo altre risorse a Roma Capitale per permetterne l’attuazione”.

Caudo tuona contro la Lega: “No a governo approssimativo”

“Il bene comune ha bisogno di collaborazione, non di chi rema sempre contro utilizzando falsi e illazioni pur di trovare il consenso. Anche perché, prima o poi, il fatto e il vero emergono da sé. Se la Lega pensa di governare Roma così, ne possiamo anche fare a meno. I romani – ha detto il presidente Caudo - hanno già visto cos'è un governo approssimativo e fatto solo di comunicati stampa”