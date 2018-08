Castel Giubileo festeggia i santi Crisante e Daria: si accende il Parco della Bolognola

Castel Giubileo in festa per celebrare la Madonna e i santi Crisante e Daria. Dal 4 al 9 settembre si accende il parco pubblico di via Bolognola con sei giorni di sacralità, musica, divertimento e intrattenimento per grandi e piccini.

Castel Giuileo in festa

"Una festa - dicono dall'Associazione Vivicastello - con lo scopo di vivere momenti felici e rafforzando i vincoli di solidarietà umana tra cittadini". Un'iniziativa di scopo sociale e religioso che impegnerà l'intero quartiere richiamando in quell'angolo di periferia del Municipio III centinaia di persone.

Il programma della festa di castel Giubileo

Ricco infatti il programma proposto dagli organizzatori, oltre alla Vivicastello, anche il Comitato Feteggiamenti Castel Giubileo e, ovviamente, la Parrocchia Santi Crisante e Daria.

Santa Messa tutti i giorni alle 18, sabato alle 18.30 e domenica alle 8.30 e alle 11. Spazio poi ai tornei di briscola e burraco, alle serate danzanti e agli spettacoli musicali. Tra i concerti da non perdere quello di chiusura: domenica 9 settembre alle 21.30 si esibiranno i Cugini di Campagna.

Alle 23 naso all'insù per godere dello spettacolo pirotecnico, mezz'ora più tardi l'estrazione dei premi.