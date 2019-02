Casale Nei, quindici anni per avere la Piazza Archeologica: "Chiusa perchè senza collaudo"

Le palazzine residenziali, tirate su intorno ad uno dei più grandi centri commerciali d'Europa, realizzate e vendute; le opere di urbanizzazione rilasciate a singhiozzo con Casale Nei che, sorto nel 2003, sta impiegando oltre quindici anni per spogliarsi delle vesti di "quartiere dormitorio", incompleto e per lungo tempo "area cantiere", e trasformarsi in una zona viva, vivibile e con spazi e servizi a disposizione dei residenti.

Casale Nei: oltre quindici anni per la Piazza Archeologica

Li, tra Porta di Roma, Parco delle Sabine e Casal Boccone, manca ancora una centralità "sociale": la Piazza Archeologica, realizzata dal Consorzio a scomputo degli oneri concessori tra via Cesco Baseggio e via Ferruccio Amendola, non è ancora fruibile.

Nonostante alcuni lavori di ammodernamento e restyling avviati nel 2016 la Piazza Verde di Casale Nei è chiusa: quasi del tutto completa ma non nella piena disponibilità degli abitanti del quartiere. A mancare il collaudo dell'opera.

La piazza chiusa perchè manca il collaudo

Una procedura il cui iter potrebbe riprendere proprio nei prossimi giorni: "Finalmente c'è un nuovo tecnico nominato nella commissione di collaudo che ha accettato l'incarico ed è stata convocata una riunione per domani (mercoledì 27 febbraio ndr.) presso il Dipartimento Pau per avviare le operazioni di collaudo. Speriamo sia la volta buona" - ha fatto sapere il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, assicurando come Piazza Sempione collaborerà con tutti gli uffici di Roma Capitale per fare in modo che i tempi per il collaudo siano celeri e che quindi i residenti possano finalmente usufruire di quello spazio di incontro.

La città "rimane sospesa"

"Abbiamo preso l'impegno con i cittadini che avremmo operato per risolvere questa procedura che - ha concluso il minisindaco - lascia la città sospesa con aree dove sono stati spesi soldi pubblici ma inibite all'accesso dei cittadini".