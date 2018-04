Casal Boccone, albero si schianta su auto in corsa: ferito il conducente

Il buio improvviso dato da rami e foglie caduti sul parabrezza, il tonfo, l'inchiodata e un grande spavento: sabato di paura per una coppia che a bordo della propria auto stava percorrendo via di Casal Boccone, una delle arterie principali del Municipio III.

Albero crollato a Casal Boccone: colpita auto in transito

Erano circa le 18 quando un albero a bordo della carreggiata è improvvisamente crollato al suolo colpendo l'auto in transito. Specchietti in frantumi, tettuccio bozzato, lunotto posteriore ridotto in mille pezzi: ad avere la peggio il conducente che, ferito, è stato trasportato, fortunatamente in codice verde, al Pertini. Sul posto è intervenuto il III Gruppo Nomentano della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso.

Ferito il conducente

La coppia se l'è cavata con qualche giorno di prognosi, ma in Municipio III quella di Casal Boccone è l'ennesima tragedia sfiorata. Il mese scorso era toccato a viale Tirreno dove un grosso albero aveva schiacciato sei auto in sosta, qualche giorno dopo, sempre nel cuore di Montesacro, un altro aveva squarciato il silenzio della notte piombando sulle plance elettorali installate nell'aiuola ai suoi piedi.

In viale Tirreno, dopo la neve e i crolli improvvisi, sono stati avviati monitoraggi e messa in sicurezza ma in Municipio III monta la polemica.

La polemica: "Amministrazione si prende demeriti di quel che non ha fatto"

"L’intervento tempestivo dei VVFF e della Polizia Municipale è stato fondamentale. Ma mi chiedo per questi famosi interventi di manutenzione, per questi famosi controlli, quanto bisogna aspettare? I soggetti ex amministratori del Municipio, che tutti i giorni (prendendosene i meriti) pubblicano foto degli interventi del Servizio Giardini perché non pubblicano anche le stragi sfiorate? Siamo bravi tutti a farci belli con il lavoro degli altri, pubblicando foto di lavori non nostri, altra cosa - ha scritto in un post Facebook l'ex consigliera di Fratelli d'Italia, Giordana Petrella - è prendersi la responsabilità anche delle cose che in due anni non si è riusciti a fare. Ora andateglielo a dire a queste due persone 'è colpa di quelli di prima'. Non si può rischiare di morire così" - ha concluso l'esponente di centrodestra.