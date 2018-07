La curva di Casal Boccone colpisce ancora: l'ennesima auto schizza sulla ciclabile

Una strada dove il limite imposto è di 30 km/h ma che, nuova e larga, induce ad una guida a velocità più elevata: assai rischiosa però per automobilisti, ciclisti e pedoni a bordo carreggiata.

La curva "maledetta" di Casal Boccone

Già perchè all'altezza del civico 100 in via di Casal Boccone c'è una vera e propria curva "maledetta" dove basta superare anche di poco il limite imposto per finire fuori strada: ribaltati su marciapiede e ciclabile, per chi è più spericolato addirittura sulle recinzioni della collinetta.

Un tratto ad altissimo rischio se percorso sforando i limiti di velocità. Negli anni infatti tante le carambole e i ribaltamenti ai quali Casal Boccone ha dovuto assistere: tutte tragedie sfiorate con le auto a schizzare su ciclabile e marciapiede percorsi ogni giorno da decine di ciclisti e pedoni.

Auto ribaltate su ciclabile e marciapiede

L'ultimo incidente proprio ieri sera, giovedì 5 luglio, quando un'auto, imboccata la curva, è finita fuori strada: nel pieno del percorso ciclopedonale sul quale, fortunatamente, nessuno in quel momento si trovava a passare.

A Casal Boccone "Ennesima tragedia sfiorata"

"Ennesima autovettura appena uscita di strada e finita sulla pista ciclabile via di Casal Boccone 100. Sempre stessa curva. Pure stavolta non c' e' scappato il morto" - scrive sui social un cittadino immortalando la vettura piantata nelle recinzioni tra collinetta e ciclabile.

Un tratto, quello della grande arteria del Municipio III, per il quale da tempo i residenti chiedono provvedimenti. Richieste vane: in via di Casal Boccone passa il tempo, si susseguono amministrazioni ed incidenti ma tutto resta invariato.

Il limite non rispettato dei 30 km/h

A nulla sono valse le pressioni del Municipio III sulla Impreme, la ditta costruttrice che ha ancora in carico la strada: niente è ancora stato fatto per arginare quella "anomala incidentalità" - così è scritto nelle carte di Piazza Sempione - che attanaglia il tratto all'altezza del civico 100.

Unico deterrente il cartello del limite a 30 km/h, rispettato davvero da pochi. Così l'alta velocità unita a pendenze dubbie, tombini in asse e un marciapiede che funge da trampolino di lancio trasformano quella curva in "maledetta". Pericolosa per i conducenti delle auto, ancor di più per chi cammina o pedala a bordo strada con il rischio di essere travolto da un momento all'altro.

Li pure l'agognato guard rail a protezione del marciapiede e della ciclabile, barriera utile tra la tangente esterna della curva, pedoni e ciclisti, è ancora un miraggio.