Incontro ravvicinato e paura a Bufalotta: cinghiale "scorrazza" nell'area giochi

Incontro spaventoso questa mattina per un abitante della Bufalotta che, passeggiando nel parco tra via Gesualdo Bufalino e via Muscetta, si è ritrovato davanti un cinghiale di grosse dimensioni.

L'ungulato passeggiava libero nell'area verde, a qualche decina di metri dalle abitazioni e ad una manciata di passi dall'area ludica dedicata ai bambini. Per Roma Nord, e per quella parte periferica del Municipio III, è l'ennesimo esemplare che si palesa nel bel mezzo delle zone urbane con il recente incidente a Bel Poggio, e gli ingenti danni alla Marcigliana, a riaccendere i fari su una questione che sembra non avere soluzioni, almeno percorribili nell'immediato.

“Mentre i grillini e la sinistra, dal Comune di Roma alla Regione Lazio, continuano a rimpallarsi le responsabilità sull’emergenza rifiuti nel quartiere Bufalotta, nell’area ludica tra via Gesualdo Bufalino e via Muscetta, un grosso cinghiale passeggiava liberamente cercando del cibo destando paura nei residenti e nei frequentatori del parco" - hanno denunciato gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio, Giordana Petrella consigliere nel Municipio III e Manuel Bartolomeo ex consigliere nel Municipio III.

"Nella Capitale continuano a scorrazzare liberamente i cinghiali, presenti nelle aree verdi e - come emerso recentemente – anche ai lati delle carreggiate stradali probabilmente in cerca di cibo spesso ammucchiato tra i rifiuti intorno ai cassonetti. 5 Stelle e sinistra non muovono un dito, Roma è sporca e in particolare il quadrante Nord della città, la ‘monnezza’ cresce e i cinghiali - concludono - si moltiplicano mettendo a rischio al sicurezza dei cittadini”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati