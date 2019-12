Saltano le tubature, via della Bufalotta allagata e chiusa: devia il bus

Via della Bufalotta allagata e chiusa da due giorni. Resta senza un tratto nevralgico di una delle sue arterie il Municipio III.

Via della Bufalotta chiusa

Nel primo pomeriggio di sabato 28 dicembre il guasto: perdita dalle tubature, via della Bufalotta sommersa dall’acqua e chiusa tra via della Cecchina e via Villa di Faonte.

Ore con i rubinetti a secco per le palazzine nelle immediate vicinanze della perdita. Ripristinato il servizio idrico in via della Bufalotta rimane però il cantiere per i lavori sulle condutture: quel tatto di strada chiuso al transito in entrambe le direzioni.

Bufalotta chiusa: traffico deviato

Il traffico su Via della Bufalotta proveniente dal Grande Raccordo Anulare viene deviato su via Villa di Faonte. Il traffico proveniente da Piazza Monte Gennaro viene deviato su Via della Cecchina.

Linea 86 deviato tra Bufalotta e Villa di Faonte

Per la chiusura di via della Bufalotta deviata anche la linea bus 86: da via Monte Gennaro prosegue lungo via delle Vigne Nuove, via Villa di Faonte, via della Bufalotta e viceversa.