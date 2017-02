Strada allagata, incidenti e acqua sospesa senza preavviso: l'ira di Bufalotta

Giornata nera quella di ieri per il quadrante della Bufalotta. Una perdita d'acqua sulla strada principale, già segnalata da diversi giorni, ha gettato il quartiere nel caos a cominciare dalle prime ore del mattino quando, probabilmente a causa dell'asfalto scivoloso o addirittura gelato dalle basse temperature della notte, si è verificato un tamponamento che ha di fatto bloccato l'arteria e quindi la viabilità dell'intero quadrante.

Da li ingorghi e caos con i residenti a chiedersi il perchè di un mancato intervento sulla perdita a distanza di giorni.

Nel primo pomeriggio l'arrivo degli addetti di Acea che hanno provveduto alla riparazione del guasto. Un'operazione che, con la sospensione dell'erogazione dell'acqua, ha di fatto lasciato il quartiere a secco, senza nessun preavviso. Comprensibile dunque l'ira e il malcontento degli abitanti.

Un disservizio come un fulmine a ciel sereno dal quale Piazza Sempione ha preso le distanze. "A causa dei guasti alla rete fognaria e idrica di via Bufalotta, ACEA ha autonomamente provveduto a sospendere la distribuzione dell'acqua. I nostri tecnici sono sul luogo e stanno monitorando la questione al fine di assicurare la più celere ripresa del servizio e prendere tutti i dati utili per risolvere la questione in maniera definitiva" - ha comunicato il M5s del Municipio III sulla propria pagina Facebook, bypassando l'informazione sulla pagina istituzionale del Municipio. Impossibile dunque per i cittadini senza "like" sulla fanpage grillina o lontani dai social venire a conoscenza del perchè dei rubinetti a secco.

"Una notizia come l'interruzione improvvisa dell'acqua nei quartieri Bufalotta, Cinquina e Cassandra può essere divulgata dal Municipio tramite la pagina Facebook del M5S III Municipio, mentre invece sulla pagina istituzionale neanche un accenno?" - si è chiesta la consigliera di Fratelli d'Italia, Giordana Petrella, accusando i colleghi grillini di fare "bassa politica anche su comunicati fondamentali e primari per i cittadini". "Quindi per sapere a che ora posso lavare i bambini o andare in bagno devo iscrivermi alla pagina dei grillini?" - ha scritto su un post rabbioso e ironico l'esponente dell'opposizione di Piazza Sempione.

E critiche sono piovute anche nei commenti alla fanpage con i residenti a criticare la scelta del mancato preavviso e l'assenza di cisterne di emergenza: lacune imputabili ad Acea con il complice silenzio del Municipio apparso inerte.

"Quindici ore di disservizio. La totale follia amministrativa" - commenta un cittadino con tanti altri a sottolineare come l'intervento, nonostante la perdita evidente li da giorni, sia stato ordinato solo dopo il sinistro della mattina e che per via della Bufalotta, rifatta di recente, servirebbe pure un rifacimento completo e definitivo dell'asfalto ad oggi pieno di buche e avvallamenti.

Polemiche che hanno accompagnato la giornata a secco di Bufalotta e parte di Porta di Roma: l'acqua è tornata solo nel cuore della notte con il centralino di Acea dedicato ai guasti che informa ancora che, per la riparazione in corso, "potrebbero verificarsi ulteriori mancanze di acqua e abbassamenti di pressione".