Porta di Roma, buche e dissesti stradali spaventano il Municipio: "Comune attui misure d'emergenza"

Migliaia di abitanti vista la progressiva espansione urbanistica iniziata oltre dieci anni fa e ancora in corso in modo esponenziale, altrettante le persone che ogni giorno si riversano nel quadrante utilizzandolo come percorso di collegamento tra il Raccordo Anulare e i quartieri interni del Roma Montesacro, ancora di più coloro che arrivano a Porta di Roma per usufruire di negozi e servizi del centro commerciale.

A Porta di Roma "emergenza" buche

Così l'usura da grandi flussi e una manutenzione che nella zona è un vero e proprio miraggio mettono a dura prova le strade dell'intero quartiere dove buche, avvallamenti e dissesti costringono allo slalom addirittura i mezzi pubblici.

“Le strade dell’intero comprensorio di Porte di Roma versano in gravi condizioni. Su via Carmelo Bene, soprattutto, c’è un grave rischio di incolumità pubblica" - ha denunciato durante l'Osservatorio municipale per la Sicurezza il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, rimproverando al Comune una certa "inerzia".

"In questi mesi abbiamo tentato tutte le strade ordinarie per una interlocuzione con il Dipartimento Urbanistica. Nessun intervento concreto è stato ad oggi individuato e/o programmato. E oggi (ieri ndr.) - ha incalzato il minisindaco - il Diprtimento PAU, benché convocato, non si è presentato".

"Non c’è più tempo da perdere ormai il rischio per l’incolumità pubblica è palese".

Porta di Roma: "Il Comune adotti misure di emergenza"

Da qui la richiesta a Roma Capitale di predisporre "misure di emergenza" su via Carmelo Bene, "in attesa che interventi strutturali risolutivi abbiano luogo”.

“Si tratta di una questione di viabilità che riguarda, per dimensioni e flussi, l’intero settore nord di Roma: 18 milioni - ha ricordato Caudo - sono solo gli utenti del Centro Commerciale. Chiediamo - ribadisce il presidente - un intervento urgente per salvaguardare la vita delle persone”.