Da baraccopoli a insediamento abusivo: l'eterna dannazione de La Cesarina

Fumi acri che si innalzano neri e densi tra il verde della Marcigliana, cumuli di rifiuti ovunque e famiglie accampate tra vecchi manufatti e terriccio, qualcuno all'addiaccio. Che dire anche di quel sospetto via vai di furgoni che arrivano, caricano merce e scaricano qualunque materiale lungo la strada andandosene poi indisturbati.

La Cesarina: da campo rom a insediamento abusivo

L'ex campo nomadi de La Cesarina, "villaggio della solidarietà" chiuso nel dicembre del 2013, sembra essere a tutti gli effetti rinato. Questa volta come insediamento abusivo. Li, indecente e stabile, ormai da tempo.

Tante le segnalazioni dei residenti preoccupati per la convivenza con un agglomerato di tende e casupole del tutto fuori controllo.

La denuncia: "Situazione di illegalità fuori controllo"

"Una situazione di illegalità, più volte denunciata, arrivata all’estremo dove vivono accampate senza alcuna minima condizione di sicurezza diverse famiglie e minori. E negli ultimi tempi, ci fanno sapere i cittadini, si vede un continuo via vai di furgoni che caricano e scaricano merce da auto targate Romania, e non vorremmo che si trattasse di materiale illegale, rubato o contraffatto" - denunciano Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio di Fdi-An e Manuel Bartolomeo, ex consigliere nel Municipio III.

Un campo, rinato abusivo, nel quale, negli anni passati, agli sgomberi non seguirono controlli adeguati per scongiurarne il ritorno.

La richiesta: "Campidoglio smantelli insediamento"

"Oggi i Cinque Stelle non sembrano affatto interessati a risolvere la vicenda" - accusano Ghera e Bartolomeo.

La richiesta è che il Campidoglio intervenga per smantellare l'accampamento abusivo e ripristinare le necessarie condizioni socio-sanitarie e di sicurezza, "visto che - incalzano i due - sono presenti anche minori e poiché all’interno dell’insediamento vengono bruciati i corrugati per estrarre il rame che provocano i famigerati roghi tossici che sono un danno per la salute dei cittadini".