A Settebagni lo sconfinamento dei cinghiali: esemplari sotto ai balconi

Dalla vicina Riserva della Marcigliana fin sotto i balconi delle abitazioni di Settebagni: anche il quartiere del Municipio III, stretto tra la via Salaria e l'area protetta, subisce l'invasione dei cinghiali.

L'ultimo incontro ravvicinato proprio nei giardinetti adiacenti le nuove palazzine di via Sant'Antonio da Padova: qui, in pieno giorno, un esemplare è arrivato a ridosso delle case suscitando curiosità e qualche timore.

Invasione di cinghiali a Settebagni

L'ungulato, mansueto e apparentemente a suo agio, ha passeggiato nel verde lungo staccionate e vialetti prima di sparire nella vegetazione più fitta. Non è la prima volta che i cinghiali della Marcigliana fanno capolino nel pieno della periferia della Salaria: tra le strade più toccate quelle più vicine alla Riserva come via Marradi e via Quirico d'Oricia. Qui gli incontri ravvicinati, dicono i residenti, sono quasi all'ordine del giorno.

Ungulati a spasso da Cinquina alla Cassia

Presenze discrete ma non per questo poco preoccupanti: spaventoso e ricco di incognite il ritrovarsi davanti a grandi esemplari. Un'invasione, quella dei cinghiali a Roma Nord, ancora senza soluzioni: da Settebagni alla Cassia, passando per Labaro e Cinquina, si moltiplicano gli avvistamenti. Incontri nel cuore dei quartieri, tra parchi, auto e negozi, anche nella Capitale a Cinque Stelle.